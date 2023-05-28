Суджанский район, Курская область, 28 мая, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли Суджанский район Курской области. Об этом 28 мая сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Григорий Сысоев/РИА Новости Роман Старовойт

По его словам, в результате атаки строитель получил контузию около населённого пункта Гуево. Губернатор отметил, что мужчина выполнял работы на защитной линии вдоль границы РФ.

«Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель», — написал он.

Старовойт добавил, что работнику была оказана первая медицинская помощь, он доставлен в областную клиническую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли несколько сёл региона. По его словам, под обстрел попала база отдыха в селе Безлюдовка, в селе Белянка спущен на парашюте неизвестный предмет, повреждены забор и постройка одного из предприятий в Шебекино.