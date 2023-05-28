Минск, 28 мая, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Очередной комплект зенитной ракетной системы С-400 поставила Россия Белоруссии. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

В военном ведомстве добавили, что белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы на российских полигонах.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.

В комментарии посольства РФ в Вашингтоне говорится о том, что Россия и Белоруссия в условиях гибридной войны, которую развязали против них США, имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.