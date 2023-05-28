Энергодар, Запорожская область, 28 мая, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) при помощи ударного БПЛА, аппарат был посажен и обезврежен, сообщил 28 мая журналистам представитель силового ведомства, передаёт РИА Новости.

Константин Михальчевский/РИА Новости Запорожская АЭС

«Силами радиоэлектронной борьбы аппарат был посажен, не долетев до территории станции около 500 метров. После осмотра боеприпас был обезврежен», — сообщил он.

Сообщается, что аппарат нёс на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора.

Представитель силового ведомства также отметил, что атака была предпринята после заявления украинской стороны о якобы опасности для ЗАЭС.

«Данный факт можно расценивать как провокацию со стороны Украины», — подчеркнул он.

Ранее журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале сообщил, что в Энергодаре 28 мая была задержана группа диверсантов, готовивших теракты на ЗАЭС. Они имели при себе карты и план-схемы атомной станции с отметками для нанесения ударов, которые могли привести к ядерной катастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее предупреждал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой намерены обстрелять и захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, руководство Украины через «информационные помойки» и материалы в западных СМИ формируют мнение, что виноватой в возможной ядерной катастрофе будет Москва. Он также добавил, что киевские власти стремятся заранее оправдать свои действия по отношению к такому объекту, как Запорожская АЭС.