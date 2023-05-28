Вашингтон, 28 мая, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Из-за конфликта с Россией на Украине у США осталось запасов оружия всего на неделю интенсивных боёв. Об этом 28 мая заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну если она продлится всего неделю, то да», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что американская армия США утратит весь свой запас боевой техники и ракет через семь дней после начала серьёзных боевых действий.

По словам военного, США оказались в очень плохом положении, но американцы этого пока не понимают.

Ранее издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения ВС США сообщило, что темпы доставки оружия киевскому режиму из США ускорились на 30% за время проведения спецоперации России. По его словам, американские военные научились быть более эффективными в вопросах транспортировки техники и солдат, благодаря ему Украина получает оружие и боеприпасы «быстрее, чем когда-либо».

Обозреватель The Hill Брэд Дресс сообщил, что военное финансирование Украины может приостановиться на неопределённый срок по причине судебных разбирательств из-за потолка госдолга США.