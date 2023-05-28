Белгород, 28 мая, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Село Муром Шебекинского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом 28 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Электрический столб

«С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша», — написал Гладков.

По его словам, сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние, пострадавших нет.

Губернатор добавил, что в селе также повреждена линия электропередачи. На месте работают аварийные бригады и оперативные службы, чтобы устранить последствия обстрела.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте был спущен неизвестный предмет. Кроме того, под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населённых пунктов Шебекинского округа. В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание.

Кроме того, 28 мая в Безлюдовке была обстреляна база отдыха. В результате обстрела села Новая Таволжанка повреждены газопровод, линия электропередачи и четыре жилых домовладения.

27 мая Гладков и сам попал под обстрел в Шебекино. «Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — уточнил он.