Москва, 28 мая, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Сергей Гунеев/РИА Новости Александр Бастрыкин

Ранее в ходе встречи с президентом Украины сенатор США от штата Южная Каролина отреагировал на смерть русских, назвав это самой удачной тратой денег американскими властями, оказывающими военную поддержку Украине.

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», — говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание американского сенатора Грэма. Дипломат напомнила, что американские банки и компании вели активное сотрудничество с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма. Она подчеркнула, что такое же «удачное вложение» Вашингтона привело к ужасающим последствиям.

В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Грэму вспомнить о печальной судьбе целого ряда американских политиков, в том числе сенаторов, начиная с Роберта Кеннеди.