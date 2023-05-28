Горловка, ДНР, 28 мая, 2023, 19:19 — ИА Регнум. ВСУ выпустили 20 реактивных ракет из систем залпового огня по Никитовскому району Горловки. Об этом 28 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валентин Спринчак/ТАСС Автомобиль скорой помощи в Горловке

«Зафиксирован обстрел по направлению: 18:25 — населённый пункт Нелеповка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 28 мая украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО. Всего было выпущено 10 ракет. До этого утром ВСУ в течение часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по жилым кварталам Донецка и Макеевки.