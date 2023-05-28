Анкара, 28 мая, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Во втором туре выборов президента Турции лидирует кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу, его отрыв от действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана составляет около 2%, сообщает 28 мая оппозиционное информационное агентство Anka.

Сергей Бобылев/ТАСС Экран с предварительными результатами голосования на выборах президента Турции

По этим данным, после подсчёта бюллетеней из 65% избирательных урн Кылычдароглу набирает 50,93% голосов, Эрдоган — 49,07%.

Это заметно расходится с официальными данными ЦИК Турции, согласно которым после обработки бюллетеней из 71,45% избирательных урн Эрдоган набирает 54,37% голосов, Кылычдароглу — 45,63%.

Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00 (время совпадает с московским). В ЦИК страны после закрытия участков заявили, что нарушений, способных повлиять на ход голосования, в ходе второго тура выявлено не было.

В первом туре выборов, который прошёл 14 мая, Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены в победе. Социологические службы разошлись в прогнозах об исходе второго тура выборов.

В Стамбуле и других крупных городах страны в день второго тура президентских выборов дежурят усиленные полицейские наряды. Безопасность обеспечивают 600 тысяч правоохранителей и силовиков.