Бразилиа, 28 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи. Об этом 28 мая сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Александр Гальперин/РИА Новости Малком

Малком вошёл в заявку бразильской команды на товарищеские матчи со сборными Гвинеи и Сенегала. Встреча с Гвинеей пройдёт 17 июня в Барселоне, игра со сборной Сенегала — 20 июня в Лиссабоне.

Кроме того, вызов в сборную Бразилии получил экс-защитник московского «Спартака» Айртон, который в настоящее время выступает за «Фламенго».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Малком и ещё один игрок «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство, что позволит им не считаться легионерами в матчах чемпионата России. При этом, по словам Клаудиньо, выступать за национальную сборную России он не планирует, поскольку считает, что в России достаточно других хороших игроков, а также потому, что сохраняет надежду сыграть за сборную Бразилии.