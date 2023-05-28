Краснодар, 28 мая, 2023, 19:16 — ИА Регнум. На полях сельскохозяйственной компании в Краснодарском крае упал неустановленный БПЛА. Об этом написал глава администрации Красноармейского района Юрий Васин.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

«Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат», — написал он, уточнив, что беспилотник упал в полях ООО «Курбис».

Васин уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Глава района добавил, что ситуация находится под контролем, на месте проводятся следственные мероприятия. Он также призвал жителей в случае внештатных ситуаций обращаться на номера телефонов экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, несколько БПЛА пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Отмечается, что все беспилотники были сбиты. В результате падения обломков на территорию завода возникло задымление, которое сами сотрудники предприятия оперативно потушили.