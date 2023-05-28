Севилья, Испания, 28 мая, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Запасной вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) испанец Серхио Рико после падения с лошади был помещён в больницу в испанской Севилье, у него диагностировано кровоизлияние в мозг, сообщила 28 мая газета COPE.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Серхио Рико

По данным издания, Рико катался на лошади. По неизвестным причинам она занервничала и сбросила его. Уже на земле лошадь ударила футболиста копытом по голове.

Врачи диагностировали у вратаря кровоизлияние в мозг. Сообщается, что он находится в тяжёлом состоянии.

Серхио Рико 29 лет. Он представлял такие клубы как «Севилья», «Мальорка» и английский клуб «Фулхэм». С сезона 2019-2020 в составе ПСЖ провёл 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ПСЖ в 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу. Парижский клуб досрочно обеспечил себе титул за тур до конца первенства. Нападающий Лионель Месси установил рекорд по числу забитых голов в пяти сильнейших лигах Европы, превзойдя достижение португальского форварда Криштиану Роналду, и вышел на первое место в списке бомбардиров.