Анкара, 28 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. После обработки бюллетеней из 71,45% избирательных урн во втором туре выборов президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,37% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45,63%, сообщает государственный телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Разрыв между кандидатами сокращается. Ранее сообщалось, что после обработки бюллетеней из 28,1% урн Эрдоган набирает 59,2% голосов, Кылычдароглу — 40,8%. После обработки бюллетеней из 40% избирательных урн у Эрдогана было 57% голосов, у Кылычдароглу — 43%.

Избирательные участки закрылись в 17:00 (совпадает с московским). В ЦИК Турции после закрытия участков заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на ход голосования, выявлено не было.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе. Социологические службы разошлись в прогнозах об исходе второго тура выборов, но предполагается, что разрыв между кандидатами будет небольшим.

28 мая в Стамбуле и других крупных городах Турции дежурят вооружённые полицейские наряды. Безопасность выборов обеспечивают 600 тысяч правоохранителей и силовиков.