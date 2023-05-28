Воронеж, 28 мая, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 28 мая в Воронеже и завершилась со счётом 2:1.

Павел Бедняков/РИА Новости Игрок ФК «Факел» Роман Акбашев

В составе «Факела» голы забили полузащитники Андрей Мендель на 12-й минуте и Роман Акбашев на 57-й. У «Крыльев Советов» отличился защитник Николай Рассказов.

В настоящее время «Факел» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Крылья Советов», и покинул зону стыковых матчей. На счету команды 30 очков после 29 матчей. Самарский клуб с 29 очками опустился на 13-е место.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.