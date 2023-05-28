Москва, 28 мая, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Варшава много лет совершает провокации под воздействием Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Они (Польша. — Прим. ред.) много лет находятся под воздействием глубинного американского государства, того самого deep state», — заявила российский дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что люди, которых Штаты привели к власти, получают задания и занимаются провокациями.

Захарова отметила, что Польша — страна, что блокировала «все позитивные, конструктивные решения внутри ЕС в отношениях с РФ». Она также упрекнула власти Польши и прибалтийских стран в действиях, которые привели к тому, что ЕС и Старая Европа утратили право голоса.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что на польском и прибалтийском участках государственной границы России отмечается возрастание рисков провокаций. По его словам, наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях.