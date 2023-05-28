Москва, 28 мая, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 28 мая в Москве и завершилась со счётом 4:2.

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Максим Глушенков (слева) и игрок ФК «Динамо» Дмитрий Скопинцев

В составе «Локомотива» голы забили полузащитники Наир Тикнизян на 45-й минуте, Максим Глушенков на 63-й, защитник Максим Ненахов на 77-й и нападающий Вильсон Изидор на 88-й.

У «Динамо» отличились форвард Фёдор Смолов, забивший с пенальти в добавленное к первому тайму время, и защитник Саба Сазонов на 55-й минуте. Кроме того, Смолов не реализовал ещё один пенальти на 40-й минуте.

В настоящее время «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 42 очка после 29 матчей. «Динамо» идёт на седьмом месте с 45 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.