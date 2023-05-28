Токио, 28 мая, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки переводят экономику в плановый режим, напоминающий советские пятилетки. Такое мнение выразил автор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, подобный переход наблюдается в субсидировании отраслей промышленности, в которых заинтересовано государство, а также поощрении покупателей за использование отечественной продукции в этих отраслях.

В качестве примера Ивата привёл принятый в прошлом году «Акт сокращения инфляции», который предусматривает выделение субсидий при покупке электромобиля американского производства.

«Это вопиющая протекционистская политика в отношении отечественных компаний, при которой нет ни свободной конкуренции, ни рыночных принципов», — возмутился автор.

В качестве ещё одного примера японец привёл тот факт, что в октябре 2022 года администрация Джо Байдена объявила о выделении $2,8 млрд в виде субсидий для расширения внутреннего производства батарей для электромобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что американским промышленникам все труднее сдерживать рост цен на выпускаемую продукцию. Он также отметил, что из-за высокой инфляции реальный рост располагаемых доходов снизился до рекордно низкого уровня.