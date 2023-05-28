Львов, Украина, 28 мая, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Во Львове произошла массовая драка между местными жителями и харьковчанами. Об этом 28 мая сообщает портал «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Инцидент произошёл вечером 27 мая в Железнодорожном районе города. По словам очевидцев, всё началось со словесной перепалки, которая затем переросла в драку. На бандеровский лозунг «Слава Украине» харьковчане грубо ответили в нецензурной форме.

В результате драки по одному человеку с каждой стороны получили серьёзные травмы головы и были госпитализированы. Остальным оказали медицинскую помощь на месте.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Пятигорске беженцы с Украины устроили драку с поножовщиной в пункте временного размещения. Конфликт возник на бытовой почве. Компания мужчин распивала алкогольные напитки. В ходе потасовки один из них, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, ранил канцелярским ножом своего знакомого.

Пострадавшего госпитализировали с переломом носа, черепно-мозговой травмой и многочисленными порезами. Второго участника конфликта задержали.