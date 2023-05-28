Анкара, 28 мая, 2023, 18:30 — ИА Регнум. После обработки бюллетеней из 40% избирательных урн на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 57% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 43%, сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее в ЦИК сообщили, что после обработки бюллетеней из 28,1% урн Эрдоган набирает 59,2% голосов, Кылычдароглу — 40,8%.

Избирательные участки закрылись в 17:00 (время совпадает с московским). В ЦИК Турции заявили, что существенных нарушений в ходе второго тура выборов выявлено не было.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе. По прогнозам социологов, во втором туре разрыв между кандидатами будет небольшим.

В день второго тура голосования в крупных городах Турции дежурят усиленные полицейские наряды. Безопасность выборов обеспечивают 600 тысяч правоохранителей и силовиков.