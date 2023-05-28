Монако, 28 мая, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В Монте-Карло завершилась шестая гонка «Формулы-1» сезона-2023 — Гран-при Монако.

Julien Delfosse/Dppi/Global Look Press/Keystone Press Agency Гонка «Формула-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем шестого этапа «Формулы-1» сезона-2023 — Гран-при Монако.

Второе место за испанцем Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Третьим пришёл французский пилот «Альпин» Эстебан Окон.

Это четвёртая победа Ферстаппена в текущем чемпионате, он продолжает возглавлять личный зачёт.

Как сообщало ИА Регнум, бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова приняла участие в церемонии после квалификации к Гран-при Монако «Формулы-1» и вручила Максу Ферстаппену приз за поул-позицию.