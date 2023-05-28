Тампере, Финляндия, 28 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Сборная Латвии по хоккею впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. 28 мая в матче за третье место латыши обыграли команду США.

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Игрок сборной Латвии по хоккею радуется бронзовой медали

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:2. В составе сборной Латвии дубль оформил защитник Кристиан Рубинс, гол которого в овертайме стал победным. Также отличились нападающий Роберт Букартс и защитник Янис Якс.

У американцев две шайбы забросил форвард Рокко Гримальди. Ещё один гол забил Мэтт Коронато.

Таким образом, сборная Латвии стала бронзовым призёром чемпионата мира.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая команда Латвии проиграла сборной Канады в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 2:4.