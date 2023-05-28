Белгород, 28 мая, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В селе Белянка Белгородской области рядом с частным жилым домом на парашюте был спущен неизвестный предмет, сообщил 28 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Место оцеплено, работает следственная группа», — написал он в своём Telegram-канале.

Также он сообщил, что под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населённых пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание, пожарные расчёты приступили к тушению.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область уже несколько дней находится под интенсивным обстрелом ВСУ.

Только 28 мая зафиксировано несколько обстрелов. Так, в Безлюдовке была обстреляна база отдыха.

В результате обстрела села Новая Таволжанка повреждены газопровод, линия электропередачи и четыре жилых домовладения. А 27 мая Гладков назвал самым тяжёлым днём для Шебекино.

Губернатор также рассказывал о массовых обстрелах региона со стороны ВСУ. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры региона обстреливались из артиллерии и миномётов.

Более того, губернатор Белгородской области и сам попал под обстрел в Шебекино. «Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — уточнил Гладков.