ЦИК Турции не выявил нарушений во втором туре президентских выборов
Глава ЦИК Турции заявил, что второй тур президентских выборов прошел спокойно
Анкара, 28 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Турции прошёл спокойно, серьёзных нарушений выявлено не было, заявил журналистам 28 мая глава ЦИК Турции Ахмет Енер.
«Выборы прошли спокойно. Негативных событий, способных повлиять на ход голосования, зарегистрировано не было. Поступившие возражения рассмотрены, ответы направлены в региональные избиркомы», — сказал Енер.
Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00 (время совпадает с московским).
В первом туре выборов 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе. Прогнозы социологов разошлись, но все эксперты полагают, что разрыв между кандидатами будет небольшим.
В день второго тура выборов полиция усилила меры безопасности и ввела дополнительные вооружённые патрули в некоторых районах Стамбула. В целом безопасность выборов обеспечивают 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов и силовых служб.