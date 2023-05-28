Анкара, 28 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Турции прошёл спокойно, серьёзных нарушений выявлено не было, заявил журналистам 28 мая глава ЦИК Турции Ахмет Енер.

Алексей Филиппов/РИА Новости Выборы в Турции

«Выборы прошли спокойно. Негативных событий, способных повлиять на ход голосования, зарегистрировано не было. Поступившие возражения рассмотрены, ответы направлены в региональные избиркомы», — сказал Енер.

Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00 (время совпадает с московским).

В первом туре выборов 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе. Прогнозы социологов разошлись, но все эксперты полагают, что разрыв между кандидатами будет небольшим.

В день второго тура выборов полиция усилила меры безопасности и ввела дополнительные вооружённые патрули в некоторых районах Стамбула. В целом безопасность выборов обеспечивают 600 тысяч сотрудников правоохранительных органов и силовых служб.