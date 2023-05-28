Москва, 28 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Власти Германии предпримут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией в вопросе численности дипломатических представительств. Об этом сообщили в посольстве Германии в Москве.

Павел Бедняков/РИА Новости Здание посольства Германии в Москве

В дипмиссии напомнили, что о данном шаге Министерство иностранных дел России публично сообщило 22 апреля.

Отмечается, что решение России вынудит правительство Германии серьёзно сократить свое присутствие в России по всем направлениям. Власти ФРГ будут стараться при помощи оставшегося персонала сохранить консульское и дипломатическое присутствие в России и обеспечить деятельность организаций, которые попали под сокращение количества сотрудников, при этом штат сотрудников во всех сферах будет значительно сокращён.

«Учитывая введённые российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», — пояснили в посольстве.

В посольстве напомнили, что ранее власти ФРГ потребовали, чтобы определенное количество российских дипломатов покинуло страну, в ответ Москва потребовала, чтобы такое же число немецких дипломатов покинуло Россию.

«Оба процесса завершены. Правительство Германии решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введёнными российской стороной в одностороннем порядке ограничениями», — отметили в дипмиссии.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское государство вынуждают реагировать на русофобские шаги, в частности Берлина, при этом Москва не является инициатором недружественных действий.

Очередным поводом для комментария стала «откровенная ложь» Берлина, когда власти ФРГ отвергали сообщения о высылке российских дипломатов. При этом дипмиссия вернулась в Россию.

«Германия начала всю историю с высылками — не мы. Загадка века, почему Германия не делает открытых заявлений по этой горячей теме, которая затрагивает российско-германские отношения?» — сказала Мария Захарова.

Отмечается, что счета российских СМИ были снова заблокированы в Германии. По словам дипломата, Россия сделает ответные шаги в отношении немецких СМИ.

22 апреля власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел России пообещало 22 апреля, что зеркально ответит на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

Министерство иностранных дел Германии 1 мая сообщило о возвращении в Берлин части высланных из России дипломатов. Число сотрудников внешнеполитического ведомства не уточняется.

27 мая СМИ сообщили о том, что Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350, поэтому несколько сотен граждан Германии будут вынуждены до начала июня покинуть Российскую Федерацию. Отмечается, что придётся уехать дипломатам, учителям, сотрудникам культурного центра имени Гёте (Гёте-институт).