Москва, 28 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что останется в клубе в следующем сезоне. Об этом 28 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Ступников/РИА Новости Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

«Естественно, я остаюсь», — сказал Абаскаль, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в следующем сезоне команда должна быть решительнее и эффективнее, чтобы не терять много очков.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В настоящее время команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, на счету «красно-белых» 54 очка после 29 матчей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 28 мая в Москве и завершилась со счётом 0:0.