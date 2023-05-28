Берлин, 28 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В Нюрнберге после нападения американских солдат на правоохранителей ФРГ планируют усилить охрану на городском вокзале, в том числе с привлечением патрулей военной полиции США, передаёт 28 мая издание Münchner Merkur.

Christoph Hardt/imago stock&people/Global Look Press Центральный вокзал Нюрнберга

Отмечается, что новая концепция безопасности призвана обеспечить «большее присутствие полиции и чистоту на центральном вокзале Нюрнберга».

«Она включает в себя большее количество камер и патрули военной полиции США», — пишет издание.

Уточняется, что среди официальных причин для усиленной охраны — инцидент, когда на попытавшихся разнять драку полицейских напали американские солдаты, которые проходят службу на одной из военных баз США в Баварии.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в Германии произошла дорожная авария с участием американской военной техники.

Столкнулись бронетранспортёр MRAP MaxxPro и новейший самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс M-SHORAD на базе БТР Stryker A1.