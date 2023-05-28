Москва, 28 мая, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ночные вибрации, которые ощущали жители столицы Украины, произошли из-за передвижения военной техники ВСУ, направляющейся в сторону линии боевого столкновения.

EPA/ANDRE KOSTERS/ТАСС Виталий Кличко

«Это оружие идёт к фронту. Довольно мощное. И, может быть, вибрация связана с этим», — заявил мэр Киева в эфире телемарафона.

Ранее сообщалось, что горожане обратили внимание на мощные вибрации и звуки, которые похожи на землетрясение. Помимо украинской столицы, сообщалось и о подземных толчках, ощущавшихся в Полтаве.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 28 мая очевидцы сообщили, что в Киеве происходили взрывы с полуночи и до шести утра. По их словам, всю ночь сбивали дроны. Кроме того, в разных районах Киева возникли пожары, горели склады.

Ночью 28 мая мэр Киева призвал жителей города оставаться в укрытиях и сообщил, что российские беспилотники движутся к столице Украины «сразу с нескольких направлений». Утром он рассказал о последствиях атаки дронов.