Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования
Президент Турции Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования
Анкара, 28 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования до завершения подсчётов во втором туре выборов президента страны.
«Я хочу сказать спасибо всем и каждому, кто с раннего утра самоотверженно работал на избирательных участках. Призываю всех братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов выборов. Настало время защитить волю нашего народа», — написал Эрдоган на своей странице в Twitter.
Участки на территории Турции закрылись в 17:00 (время совпадает с московским).
В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.
Оба кандидата перед вторым туром выразили уверенность в своей победе. Прогнозы социологов относительно исхода выборов разошлись, но все социологические службы полагают, что разрыв между кандидатами будет небольшим.
28 мая сообщалось о нескольких инцидентах на избирательных участках и за их пределами, но значительных нарушений не фиксировалось. При этом полиция усилила меры безопасности и ввела дополнительные вооружённые патрули в некоторых районах Стамбула. Безопасность выборов обеспечивают более 600 тысяч сотрудников правоохранительных и силовых служб.