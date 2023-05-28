Анкара, 28 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования до завершения подсчётов во втором туре выборов президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я хочу сказать спасибо всем и каждому, кто с раннего утра самоотверженно работал на избирательных участках. Призываю всех братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов выборов. Настало время защитить волю нашего народа», — написал Эрдоган на своей странице в Twitter.

Участки на территории Турции закрылись в 17:00 (время совпадает с московским).

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Оба кандидата перед вторым туром выразили уверенность в своей победе. Прогнозы социологов относительно исхода выборов разошлись, но все социологические службы полагают, что разрыв между кандидатами будет небольшим.

28 мая сообщалось о нескольких инцидентах на избирательных участках и за их пределами, но значительных нарушений не фиксировалось. При этом полиция усилила меры безопасности и ввела дополнительные вооружённые патрули в некоторых районах Стамбула. Безопасность выборов обеспечивают более 600 тысяч сотрудников правоохранительных и силовых служб.