Белгород, 28 мая, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли село Безлюдовка (Белгородская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В селе Безлюдовка также зафиксирован прилёт на территорию базы отдыха», — написал он.

По словам Гладкова, снаряд попал в один из корпусов. Оперативные службы выехали на место, уточнил губернатор.

Также сообщается о спуске неизвестного предмета в селе Белянка, место оцеплено следственной группой. А также о повреждении забора и постройки одного из предприятий в Шебекино. На месте работает пожарный расчёт.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ повреждены газопровод, линия электропередачи и четыре жилых домовладения.

27 мая губернатор также рассказывал о массовых обстрелах региона со стороны ВСУ. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры региона обстреливались из артиллерии и миномётов.