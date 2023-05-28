Донецк, 28 мая, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Кадры уничтожения позиций ВСУ на авдеевском направлении набирают просмотры в Сети. По информации РЕН ТВ, бойцы 87-го отдельного стрелкового полка 1-го Донецкого корпуса обнаружили позицию ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

На кадрах видно, как дрон сначала сбросил боевой заряд в укрытие украинских боевиков. Затем российские военнослужащие нанесли удары из артиллерийских орудий и миномётов калибром 152 и 120 мм, после того как националисты попытались убежать из своих укреплений. В результате огневая позиция ВСУ была уничтожена.

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Как передавало ИА Регнум, в окрестностях Артёмовска (ДНР) продолжаются боевые действия. Вооружённые силы России атакуют ВСУ из кварталов города. Согласно опубликованным данным, украинские войска сместились за территории городской застройки и продолжают наносить удары по жилому сектору города. Ранее агентство РИА Новости показало видео с городом после длительных боёв за населённый пункт.

Командир роты огневой поддержки одного из подразделения группировки «Юг» ВС России с позывным Дельфин сообщил, что ВСУ укрепляют линию обороны под населённым пунктом Берестовое в Донбассе. Российский военнослужащий уточнил, что противник не просто выкапывает окопы, а «окапывается усиленно». Он пояснил, что на данном участке достаточно открытая местность и российская армия контролирует все передвижения противника, огонь открывается даже в случае движения одного человека.