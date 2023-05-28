Москва, 28 мая, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт потерпел крушение и упал на автомобиль в немецком городе Вецлар, сообщило 28 мая агентство DPA, ссылаясь на местную полицию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Легкомоторный самолёт

Сообщается, что пилот погиб, пострадали несколько человек, среди которых — водитель автомобиля, на который упал самолет.

Обстоятельства произошедшего и причины крушения не уточняются.

Легкомоторные самолёты нередко оказываются участниками авиапроисшествий. Последний случай произошёл в Республике Коми около населенного пункта Усть-Кулом. Там легкомоторный самолёт Piper-PA28-140 упал на частное домовладение. При взлёте самолёт зацепился за ЛЭП и рухнул. Жертв удалось избежать.

А 13 мая легкомоторный самолёт потерпел крушение в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы. Местные жители вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни.

Также ИА Регнум ранее сообщало ещё об одном авиапроисшествие в Германии. Инцидент произошёл 15 мая в районе военной базы Hohn ВВС Германии, расположенной на территории земли Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. Самолёт, который принадлежал дочерней авиакомпании Airbus — GFD, рухнул при взлёте.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота. Уточняется, что компания GFD, занимается обучением пилотов для Вооруженных сил Германии.