Белгород, 28 мая, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В результате обстрела села Новая Таволжанка (Белгородская область) со стороны ВСУ повреждены газопровод, линия элекропередачи и четыре жилых домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Фото: Настоящий Гладков/Telegram Последствия обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области

По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

«Под обстрелом село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — написал он.

Гладков отметил, что осколками снарядов посечены фасады четырёх домов, окна, заборы и хозяйственные постройки, повреждены газопровод и линия электропередачи.

Сообщается, что населённый пункт также был атакован с помощью дрона, который врезался в автомобиль. На месте работают оперативные службы.

27 мая Вячеслав Гладков рассказал о массовых обстрелах региона со стороны ВСУ. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения. Жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры региона обстреливались из артиллерии и миномётов.

Ранее губернатор сообщил, что власти региона приняли решение о досрочном завершении учебного года в школах приграничных муниципальных образований. Это решение касается в том числе города Белгорода. В двух районах будет начат дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами Белгородской области, добавил Гладков.