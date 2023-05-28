Париж, 28 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над представительницей Чехии Сарой Бейлек в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Встреча продолжалась 58 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press Камилла Рахимова

Рахимова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира Рахимова сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Фрех.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая украинская теннисистка Марта Костюк после проигрыша в матче первого круга «Ролан Гаррос» не стала пожимать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко. Эти действия украинки вызвали бурную реакцию публики на стадионе: болельщики её освистали.