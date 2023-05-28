Париж, 28 мая, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Констаном Летьеном в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Встреча продолжалась 3 часа и 37 минут и завершилась со счётом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press Карен Хачанов

Хачанов проиграл первые два сета, однако затем сумел переломит ход встречи и выиграть следующие три партии.

Российский теннисист 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 23. На счету его соперника два реализованных брейка, шесть ошибок на подаче и семь из 12 брейк-пойнтов.

Таким образом, Хачанов вышел во второй круг турнира, в котором сыграет с молдавским теннисистом Раду Алботом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая российский теннисист Даниил Медведев победил датчанина Хольгера Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.