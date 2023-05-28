Донецк, 28 мая, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Военные ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:55 (совпадает с мск) — н. п. Ласточкино — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ утром 28 мая в течение часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по жилым кварталам Донецка и Макеевки.

Ранее в Донецке снаряд ВСУ попал в квартиру многоэтажного дома. Информация о пострадавших уточняется. Ранее, 27 мая, Кулемзин рассказал о продолжающихся «хаотичных обстрелах» жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ.