Москва, 28 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Следователи СК РФ будут расследовать факты очередных обстрелов населённых пунктов ДНР, Белгородской, Херсонской и Курской областей со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили 28 мая в официальном Telegram-канале СК.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сказано в сообщении.

В СК напомнили, что ВСУ ранее атаковали несколько районов Белгородской области. В результате обстрела Шебекинского городского округа один человек погиб. Ещё несколько мирных жителей получили ранения, повреждения получили социальная инфраструктура, жилые дома.

Ещё один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Суджанского района Курской области, отметили следователи. Также один человек погиб в результате прямого попадания в здание научно-исследовательского института в Донецке. Ещё одна мирная жительница погибла при другом обстреле в Донбассе, когда под удар попали Донецк и Волноваха.

Также в СК изучат обстоятельства обстрела машины скорой помощи в городе Алёшки в Херсонской области, добавили в СК.

По данным представительства ДНР в центре контроля и координации, с начала суток до 16:00 28 мая вооружённые формирования Украины 16 раз обстреляли территорию республики. Использовались артиллерия и реактивные системы залпового огня. Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Нетайлово и ряд других населённых пунктов.

В СК России ранее сообщали, что установили данные в отношении двух тысяч иностранных наёмников, воюющих в рядах ВСУ. В суды передано уже 80 уголовных дел.