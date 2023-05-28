Венеция, Италия, 28 мая, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Воды Большого канала (Гранд-канала) в Венеции окрасились в ярко-зелёный цвет. Об этом 28 мая сообщило местное издание Corriere del Veneto.

Кадр из видео Воды Большого канала (Гранд-канала) в Венеции окрасились в ярко-зелёный цвет

Происхождение флуоресцентной краски, попавшей в воду у моста Риальто, остаётся неизвестным.

«Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости», — написал в социальной сети Twitter президент области Венето Лука Дзайя.

Согласно одной из версий, краску могли разлить экоактивисты. Ранее местные гондольеры сообщили о группе граждан Норвегии, разбрасывавших брикеты с краской с бортов двух лодок.

Авторы статьи полагают, что за подобной акцией может скрываться выступление некоего художника. Уточняется, что сотрудники пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды уже взяли образцы зелёной воды.

В феврале сообщалось, что уровень воды в каналах Венеции (Италия) снизился более чем на полметра из-за отсутствия осадков, вызванного установившимся над провинцией антициклоном. Как отмечает итальянская ассоциация защитников окружающей среды Legambiente, в связи с засухой объем снега в Альпах сократился на 53%, водные запасы рек — более чем на 60%.