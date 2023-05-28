Балашов, Саратовская область, 28 мая, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В Балашове восьмилетний мальчик упал с крыши гаража и погиб, ударившись головой о плиты, сообщила пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Сотрудники Следственного комитета начали проверку после случившейся трагедии.

В сообщении отмечается, что ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Анатолия Говорунова.

Как сообщают саратовские СМИ, ребёнок погиб при попытке перепрыгнуть с одного недостроенного гаража на другой, оступился и упал между бетонных плит, одна из которых впоследствии упала на него.

Мальчик скончался до приезда скорой помощи.

ИА Регнум ранее сообщало ещё об одном громком несчастном случае, который произошёл во время детской игры. В Зейском районе в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил 10-летнего приятеля.

Сообщалось, что двое детей находились в квартире одного из них. Они нашли ключ от сейфа, из которого достали огнестрельное нарезное ружье КО-91/30 калибра 7,62 и патроны к нему. Мальчики зарядили ружьё, и старший выстрелил в младшего. Ребёнок скончался на месте от травматического шока в связи со сквозным пулевым ранением грудной клетки.

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А в начале мая в Саратове в городском парке в результате падения дерева погибли женщина и ребёнок, ещё двое детей были доставлены в больницу.