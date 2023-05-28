Белгород, 28 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о раненой местной жительнице, у которой диверсанты убили мужа, а саму женщину держали в заложниках поляки, украинцы и американцы.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навещает раненых из Грайворонского и Шебекинского округов

В своём Telegram-канале Гладков сообщил, что утром 28 мая съездил навестить всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.

По его словам, особенно тяжело пришлось супруге погибшего члена самообороны, на глазах у которой убили мужа.

«Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжёлое, никто и ничто не вернёт ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы со свой стороны обязательно поможем», — написал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В результате атаки ранения получили 13 мирных жителей, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. При нападении диверсанты использовали западное оружие и технику, в том числе производства США.

Операцию по уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. В Минобороны 23 мая сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.

Ранее Гладков сообщил о гибели командира отделения Преображенского батальона Юрия Гаевого. По его словам, причиной смерти мирного жителя, погибшего в ходе захода ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, являлся выстрел в голову.