Гладков: в составе украинской ДРГ были поляки и американцы
Губернатор Белгородской области Гладков: в составе украинской ДРГ были поляки и американцы
Белгород, 28 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В составе украинской диверсионной группы, зашедшей 22 мая в Белгородскую область, были поляки и американцы. Об этом 28 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Гладков посетил больницы, в которых проходят лечение раненые жители Грайворонского и Шебекинского округов. Он рассказал о жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа.
«В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы», — написал глава региона.
По его словам, она находилась фактически в плену. Сейчас её психологическое состояние очень тяжёлое.
Как сообщало ИА Регнум, 22 мая на территорию Белгородской области прорвалась украинская диверсионная группа. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции.
В Минобороны 23 мая сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.
Позднее Гладков сообщил, что в результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек.