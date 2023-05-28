Белгород, 28 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В составе украинской диверсионной группы, зашедшей 22 мая в Белгородскую область, были поляки и американцы. Об этом 28 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ

Гладков посетил больницы, в которых проходят лечение раненые жители Грайворонского и Шебекинского округов. Он рассказал о жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа.

«В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы», — написал глава региона.

По его словам, она находилась фактически в плену. Сейчас её психологическое состояние очень тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая на территорию Белгородской области прорвалась украинская диверсионная группа. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции.

В Минобороны 23 мая сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.

Позднее Гладков сообщил, что в результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек.