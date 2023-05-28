На избирательном участке в Турции произошла драка
Анкара, 28 мая, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В Турции на избирательном участке началась драка, потасовка в селе Чавушлу попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
Алексей Филиппов/РИА Новости
Избирательный участок в Турции
На видео группа мужчин устроила драку возле входа на избирательный участок и в самом помещении.
В потасовке участвовали наблюдатели и голосующие. Отмечается, что мужчин могла смутить съёмка, которую делал один из наблюдателей.
Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Турции проходит второй тур президентских выборов. В нём принимают участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу.
В первом туре Эрдоган набрал около 49,5% голосов, Кылычдароглу — 44,88%.