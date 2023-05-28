Анкара, 28 мая, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В Турции на избирательном участке началась драка, потасовка в селе Чавушлу попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Алексей Филиппов/РИА Новости Избирательный участок в Турции

На видео группа мужчин устроила драку возле входа на избирательный участок и в самом помещении.

В потасовке участвовали наблюдатели и голосующие. Отмечается, что мужчин могла смутить съёмка, которую делал один из наблюдателей.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Турции проходит второй тур президентских выборов. В нём принимают участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре Эрдоган набрал около 49,5% голосов, Кылычдароглу — 44,88%.