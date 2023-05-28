Владивосток, 28 мая, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В Приморье женщину доставили в медучреждение после нападения на неё в лесу амурского тигра, который мог защищать свою добычу. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Отмечается, что хронология инцидента, произошедшего в Уссурийском городском округе восстановлена со слов участников событий, при этом полностью восстановить картину случившегося в настоящее время стараются инспекторы охотнадзора, которые работают на месте происшествия.

По информации пресс-службы, люди на грузовике отправились на поиски пропавшей собаки. Примерно в 3,5 км от села Раковка в тайге они заметили примятую траву и следы крови.

Отмечается, что женщина вышла из грузовика и отправилась изучать эти следы, а грузовик стал совершать разворот. Женщина прошла по следам и услышала неоднократный предупредительный рёв тигра.

«Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину, нанеся ей раны плеча, предплечья и кисти, а после скрылся в тайге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники охотнадзора, они выясняют все обстоятельства происшествия, уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, тигр мог защищать свою добычу. Также возможно, что зверь был ранен, в таком случае он представляет опасность для человека.

Как передавало ИА Регнум, в Природнадзоре проведут проверку после нападения медведя на мужчину в Бурятии. Специалисты комплексно проверят случай несвойственного медведям поведения. Атаковать животное может, если это медведица, защищающая медвежат, или если ему помешали расправиться с добычей. В других случаях медведи обходят людей стороной, как отметили в ведомстве.

В соцсетях появилась информация о том, что 2 мая около 10:00 (05:00 МСК) неподалеку от села Покровка на лесной деляне медведь напал на мужчину, которого после этого с рваной раной головы и укусами локтя и груди госпитализировали в районную больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.