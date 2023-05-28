СМИ: из Эстонии в Псковскую область влетел неопознанный объект
Mash: из Эстонии в Псковскую область влетел неопознанный объект, предположительно метеозонд
Псков, 28 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Неопознанный объект влетел в Псковскую область днём 27 мая с территории Эстонии и двигался по направлении к Петербургу, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
«Это один из нескольких похожих случаев за последние месяцы. Служащие сил ПВО подозревают системные налёты на Петербург из Прибалтики», — сказано в публикации.
Неопознанный объект двигался по направлению к Петербургу со скоростью 150 км/ч на высоте 1500 метров. Система ПВО объявила сигнал «Режим», но объект успел исчезнуть с радаров, сообщил источник. Предполагается, что объектом был метеозонд, который можно использовать в том числе для получения информации о работе ПВО.
Ранее, 28 мая, Telegram-канал Shot сообщил об обнаружении оперативными службами неопознанного объекта, влетевшего со стороны Эстонии и двигавшегося по Ленинградской области в двух километрах от Соснового Бора, где расположена атомная электростанция. В пресс-службе Западного военного округа эту информацию опровергли.
27 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из-за атаки беспилотников в здании нефтепроводной компании в Невельском районе произошёл взрыв.