Псков, 28 мая, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Неопознанный объект влетел в Псковскую область днём 27 мая с территории Эстонии и двигался по направлении к Петербургу, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Псков

«Это один из нескольких похожих случаев за последние месяцы. Служащие сил ПВО подозревают системные налёты на Петербург из Прибалтики», — сказано в публикации.

Неопознанный объект двигался по направлению к Петербургу со скоростью 150 км/ч на высоте 1500 метров. Система ПВО объявила сигнал «Режим», но объект успел исчезнуть с радаров, сообщил источник. Предполагается, что объектом был метеозонд, который можно использовать в том числе для получения информации о работе ПВО.

Ранее, 28 мая, Telegram-канал Shot сообщил об обнаружении оперативными службами неопознанного объекта, влетевшего со стороны Эстонии и двигавшегося по Ленинградской области в двух километрах от Соснового Бора, где расположена атомная электростанция. В пресс-службе Западного военного округа эту информацию опровергли.

27 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что из-за атаки беспилотников в здании нефтепроводной компании в Невельском районе произошёл взрыв.