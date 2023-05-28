Москва, 28 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Московский «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 28 мая в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК «Спартак» Михаил Игнатов (справа) и игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров

За 90 минут основного времени команды не смогли поразить ворота. Преимущество по ходу матча было у игроков «Спартака», но не они смогли пробить голкипера гостей Артура Нигматуллина. У «Пари НН» также были моменты для взятия ворот, но они ими не воспользовались.

В настоящее время «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 54 очка после 29 матчей. «Пари НН» идёт на 13-м месте с 27 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Оренбург» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла 27 мая в Химках и завершилась со счётом 3:1.