Москва, 28 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Согласно данным британской разведки MI-6, после атаки украинских диверсантов на Белгородскую область ВС России якобы решили перебросить часть войск с Дальнего Востока для закрытия границы с Украиной, сообщает 28 мая «Военное обозрение» со ссылкой на публикации зарубежной прессы.

Антон Вергун/ТАСС Указатель у российско-украинской границы в Белгородской области

Как пишет издание, MI-6 передала разведданные в офис президента Украины Владимира Зеленского и Генштаб ВСУ о том, что российская армия не стала перебрасывать технику и военных с линии соприкосновения на Украине в Белгородскую область. Российское военное руководство, по данным британской разведки, решило укрепить границу за счёт регулярных войск с Дальнего Востока.

Сообщается, что основная задача вторжения украинских ДРГ на территорию Белгородской области заключалась в том, чтобы вызвать панику среди населения с последующим обвинением властей в бездействии, что привело бы к закрытию границы регулярными частями и переброске части войск с линии соприкосновения и ослаблению обороны перед контрнаступлением ВСУ.

Вместе с тем никакой официальной информации о переброске войск с Дальнего Востока на западные границы не поступало. MI-6 также не уточняет, какие именно российские части будут задействованы на границе.

Российская сторона не раз уличала зарубежные органы власти и СМИ в распространении недостоверной информации. Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допустил, что утечка секретных документов в США, которую обсуждает американская и европейская пресса, может быть целенаправленным вбросом.

Как сообщало ИА Регнум, украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. В результате их атаки ранения получили несколько человек, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. При нападении диверсанты использовали западное оружие и технику. Силами ВС России, Росгвардии, пограничников и ФСБ они были заблокированы и разгромлены. Всего было уничтожено более 70 террористов.