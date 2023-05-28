Москва, 28 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) Фабио Мини заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ не будет иметь большого масштаба из-за нехватки западного оружия, которое поставляется с задержками.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Создаётся впечатление, что украинцы в тяжелом положении, потому что иначе сложно объяснить всю эту политическую активность Зеленского», — приводит его слова ТАСС.

Итальянский генерал добавил, что поездки президента Украины не соответствуют заверениям о том, что Киев одержит победу в конфликте. Он также считает, что гипотетическая победа маловероятна.

Фабио Мини подчеркнул, что западные страны не всегда подкрепляют свои обещания делом или дают обещания «в долгосрок». В качестве примера он привёл обещание обучить украинских лётчиков управлению истребителями F-16, которое является «инвестицией в будущее и не имеет ничего общего с готовящимся наступлением».

Накануне советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что у контрнаступления ВСУ нет определённой даты, но оно будет сложным процессом и пройдёт не за один день, а растянется надолго. Он добавил, что наступление киевской армии должно «набрать обороты». И в первую очередь он рассчитывает на вылазки диверсантов на территорию России.

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин придерживается мнения, что украинские военные не перейдут в наступление в 2023 году из-за нехватки оружия.