Стамбул, Турция, 28 мая, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В нескольких районах Стамбула 28 мая, в день второго тура выборов президента Турции, дежурят усиленные полицейские отряды, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Бюллетени для голосования на избирательном участке в Стамбуле

В частности, сообщается о вооружённом полицейском патруле на площади перед мечетью в районе Ширинэвлер, в западной части города.

Во второй тур выборов президента Турции вышли действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал около 49,5% голосов, Кылычдароглу — 44,88%.

Оба кандидата накануне второго тура выразили уверенность каждый в своей победе. Кроме того, Кылычдароглу заявил, что действующий глава государства слишком близок к Москве, а в штабе Эрдогана назвали Кылычдароглу «спикером Соединённых Штатов Америки».

Социологические службы разошлись в своих прогнозах об исходе второго тура выборов, но предполагается, что отрыв победителя в любом случае будет небольшим.