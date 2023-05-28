Вашингтон, 28 мая, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным является фейком. Об этом 28 мая он написал в статье на сайте Weapons and Strategy.

Кадр из видео Валерий Залужный

Брайен отметил, что ролик длится всего несколько секунд и на нём Залужный сидит за столом, машет рукой и разговаривает.

«Трудно вспомнить военного или гражданского лидера, машущего оператору. Машущее движение также довольно странное», — написал он.

Также Брайен обратил внимание на то, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео — карие. Кроме того, есть некоторые отличия на лице, особенно если внимательно посмотреть на нос.

Брайен добавил, что сегодня технологии искусственного интеллекта могут подделать практически любое изображение. Он сделал вывод, что видео с Залужным является фальшивкой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 25 мая сотрудник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным. С начала мая он перестал появляться на публике, что спровоцировало серию слухов о его гибели. Начало им положил подозрительный отказ генерала встречаться с начальниками генштабов стран — членов НАТО.

21 мая хакерская группа «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинских войсках сообщила, что главком ВСУ тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая, из-за чего может покинуть пост. После этого в Сети стали появляться старые фото Залужного, которые пытались выдать за актуальные.