Тосно, Ленинградская область, 28 мая, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Дачник, на участке которого были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), задержан в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил 28 мая Telegram-канал Shot.

Александр Мельников/РИА Новости Граната

По данным издания, обнаружить СВУ удалось случайно. Сын мужчины выстрелил себе в живот из незарегистрированного оружия и попал в больницу, после чего на их дачу приехали полицейские и нашли компоненты для взрывного устройства.

Выяснилось, что 53-летний мужчина хранил на дачном участке порох, детонаторы, тротиловую шашку, а в одной из комнат дома в комоде силовики нашли винтовку.

Более того, правоохранительные органы проверили и вторую его дачу в Гатчинском районе области и там обнаружили три гранаты и около десятка банок с порошком, предположительно, тоже с порохом.

Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские проверяют сына, который находится в больнице с огнестрельным ранением. Он утверждает, что выстрелил в себя нечаянно.

ИА Регнум ранее сообщало об обнаружении СВУ в Рыльске Курской области возле автомобильной заправочной станции (АЗС). Найденное самодельное взрывное устройства, собранное из алюминиевой трубы диаметром около 50 сантиметров, было вывезено на полигон для уничтожения.

А в Пермском крае учительница обнаружила на своём участке спрятанное в бревне самодельное взрывное устройство, которое могло бы сдетонировать в результате нагрева. Отмечалось, что СВУ было начинено 45 граммами взрывчатки с бездымным порохом.