Москва, 28 мая, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В окрестностях Артёмовска (ДНР) продолжаются боевые действия. Вооружённые силы России атакуют ВСУ из кварталов города. Об этом 28 мая сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

ТАСС Артёмовск

Согласно опубликованным данным, украинские войска сместились за территории городской застройки и продолжают наносить удары по жилому сектору города.

Сообщается, что своими действиями противник пытается задержать бойцов РФ от дальнейшего продвижения.

Ранее агентство РИА Новости показало видео с городом после длительных боёв за населённый пункт.

Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая. Операция по взятию населённого пункта длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

25 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин предположил, что ВСУ, вероятно, попробуют отбить Артёмовск. Сейчас и весь город, и все дороги рядом с ним контролируются российской артиллерией и авиацией, отметил он.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что киевские боевики готовятся к контрнаступлению на соледарском направлении. Сообщается, что бойцы ВСУ накапливают силы в лесопосадке между сёлами Зализнянское и Миньковка.