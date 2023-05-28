Москва, 28 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит одну из крупных детских больниц в Подмосковье. Об этом 28 мая сообщил журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также у главы государства запланировано посещение Центра креативных профессий в Москве. Кроме того, у него в графике международные переговоры, которые пройдут очно.

Помимо этого, Путин проведёт совещание с правительством и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на текущей неделе Путин выступил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, принял участие в саммите ЕАЭС, а также провёл ряд международных встреч, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.